Происшествия

Полиция разбирается в инциденте с угрозой убить 8-летнюю девочку под Псковом

Полиция проводит проверку по инциденту, который произошел в деревне Глоты Псковского района сегодня, 18 сентября. Как сообщалось ранее, вооруженный ножом мужчина угрожал убийством своей соседке и ее малолетней дочери.

«Действительно, в ОМВД России по Псковскому району сегодня поступило заявление от жительницы Глотов. Участковый, в зоне обслуживания которого находится данная территория, проводит проверку, по результатам которой будет дана правовая оценка случившемуся», - сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Сейчас все участники инциденты установлены и опрошены.

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Ранее женщина-участница конфликтной ситуации рассказала ПЛН, что ранее у нее с соседом возникали конфликтные ситуации из-за домашних питомцев. Мужчина якобы натравливал своих собак на собак соседки.