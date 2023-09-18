Происшествия

Пожар на предприятии «Техносвар» под Псковом потушили

Пожар на площади 900 квадратных метров локализовали на площадке технологического центра «Техносвар» в деревне Неёлово-1 Псковского района 18 сентября в 20.29. В 21:08 ликвидировано открытое горение. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе МЧС России по Псковской области.

Фото: МЧС России по Псковской области / Telegram

«На месте работала группировка сил РСЧС в количестве 50 человек и 16 единиц техники, из них от МЧС России 46 человек и 14 единиц техники. В 20:29 пожар локализован на площади 900 квадратных метров. В 21:08 ликвидировано открытое горение», - сообщили в МЧС.

Причины возгорания выясняются. Пострадавших нет.

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Ранее сообщалось, что в горящем здании могли находиться около 200 баллонов с пропаном.