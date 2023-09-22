Происшествия

Вывоз валюты на 6 миллионов рублей пресекли пограничники в Псковской области

Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Псковской области совместно с представителями Псковской таможни пресекли четыре попытки незаконного вывоза из Российской Федерации в Латвийскую Республику валюты на 6 млн рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Псковской области

В минувшие выходные в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Бурачки» в ходе проведения пограничного контроля у трех иностранных граждан среди личных вещей были выявлены наличные денежные средства в размере, превышающем 10 тыс. долларов США на одного человека.

Также на текущей неделе в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Бурачки» при прохождении пограничного контроля у иностранного гражданина среди личных вещей и на теле под одеждой пограничники нашли наличные денежные средства в размере 16 тыс. 600 долларов США, 67 тыс. 330 гривен, 2 тыс. 300 евро, 5 тыс. 665 рублей, что в эквиваленте превышает 21 тыс. долларов США.

Во всех случаях выявленная валюта не была декларирована и перемещалась путем сокрытия от пограничного и таможенного контроля. Выявленные валютные средства изъяты и переданы сотрудникам таможни для проведения дальнейших процессуальных действий.