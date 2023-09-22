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Кражу строительных лесов раскрыли в Пустошкинском районе

Кражу строительных лесов раскрыли в Пустошкинском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся сведениям, в деревне Щукино Пустошкинского района от помещения мастерских свободным доступом неизвестный похитил строительные леса. Причиненный владельцу ущерб составил 40 тысяч рублей.

Получив сообщение о произошедшем, сотрудники отделения полиции по Пустошкинскому району провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых в кратчайшие сроки установили подозреваемого, это – работающий строителем житель города Невеля, 1984 года рождения.

По версии следствия, подозреваемый на своем автомобиле с прицепом вывез похищенные им строительные леса к себе домой в Невель. Там их и изъяли полицейские.

В отношении фигуранта возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (Кража). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Проводится расследование.