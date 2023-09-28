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Пропаганду насилия и неподчинения среди осуждённых пресекли в островской колонии

Пропаганду среди осуждённых идей запрещенного в Российской Федерации международного общественного движения «Арестантское уголовное единство»* пресекли в исправительной колонии №2 УФСИН России по Псковской области (деревня Крюки Островского района). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УФСБ России по Псковской области

Установлено, что один из фигурантов, занимающий более высокое положение в криминальном сообществе, создал на территории исправительной колонии экстремистскую ячейку. К участию в незаконной деятельности он склонил другого осуждённого.

Мужчины активно распространяли среди людей, отбывающих наказание, идеологию, выражающуюся в пропаганде насилия как способа достижения цели, призывах к неподчинению законным требованиям сотрудников правоохранительных органов. Также они осуществляли сбор денег с заключённых для обеспечения деятельности сообщества «Арестантское уголовное единство»*.

Островский городской суд признал организатора ячейки виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282.2 УК РФ (Организация деятельности объединения, в отношении которого судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности). Его сообщник осудили по части 2 статьи 282.2 УК РФ (Участие в деятельности объединения, в отношении которого судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности).

Также вину обоих мужчин доказали по части 1 статьи 282.3 УК РФ (Сбор средств, заведомо предназначенных для финансирования экстремистской организации). Им назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года и 2 года соответственно с отбыванием наказания в колониях строгого и особого режимов. Приговор вступил в законную силу.

* движение «Арестантское уголовное единство» признано экстремистским и запрещено на территории России.