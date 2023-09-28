Происшествия

Ушедшего из больницы в майке и тапочках мужчину разыскивает псковская полиция

Отделом уголовного розыска УМВД России по городу Пскову разыскивается Вадим Подоянов, 1964 года рождения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

По имеющимся данным, уроженец деревни Старонья Псковского района, проживающий в деревне Карамышево, 29 июня 2022 года самовольно покинул ГБУЗ «Псковская межрайонная больница» (г. Псков, Ленинградское ш., д. 65). И до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 55-60 лет, рост 190 сантиметров, среднего телосложения, лицо овальной формы, волосы седые, глаза голубые.

Был одет:майка в бело - голубую полоску, коричневые трусы, домашние тряпочные тапки темного цвета с закрытым носком без задников.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Вадима Подоянова, просят обратиться по телефонам: 59-63-09, 8-921-118-23-42 (отдел розыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-22 (дежурная часть) или 02.