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Псковичку подозревают в фиктивной регистрации иностранцев

Жительница Пскова подозревается в фиктивной регистрации иностранных граждан. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по региону, в августе 2023 года женщина, 1956 года рождения, в одной из деревень на территории Палкинского района осуществила фиктивную регистрацию трех граждан Республики Таджикистан без фактического их пребывания по месту регистрации. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

В этой связи полиция напоминает жителям региона об ответственности, предусмотренной законодательством за подобного рода противоправные деяния. Так, в соответствии со статьей 322.3 "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации" Уголовного кодекса Российской Федерации правонарушители наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.