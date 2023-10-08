Происшествия

Цистерна с топливом опрокинулась на железнодорожных путях в Псковской области

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку в связи со сходом подвижного состава на железнодорожных путях в Псковской области. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве, инцидент произошел в Дно утром 9 октября.

Фото здесь и далее: Северо-Западная транспортная прокуратура

«Псковская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта по факту схода подвижного состава на железнодорожных путях станции Дно», - сообщили в прокуратуре.

По предварительным данным, 9 октября около 5.00 на 37-м железнодорожном пути второго Витебского парка станции при движении грузового поезда произошел сход пяти цистерн.

В результате опрокидывания одной цистерны площадь разлива топлива составила 10 квадратных метров.

Задержки движения поездов нет.

Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства происшествия, даст оценку действиям ответственных должностных лиц, при наличии оснований примет меры реагирования, заключили в ведомстве.