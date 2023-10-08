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Бензопилу, радиоприемник и три кружки похитил житель Локни из дачного дома

Бензопилу, радиоприемник и три кружки похитил житель Локни из дачного дома. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов региона.

В начале июля мужчина приехал к дачному дому в локнянской деревне Павлово. С помощью металлического прута он открыл крючок на запертой изнутри двери, ведущий на крыльцо дома. Металлическим прутом он выдернул пробу на входной двери в коридор и проник в помещение дачного дома.

Оттуда мужчина тайно похитил бензопилу, радиоприемник, три кружки. Имущественный вред составил 11 187 рублей. С похищенным имуществом подсудимый с места преступления скрылся и распорядился им по своему усмотрению.

Подсудимый с обвинением и размером причиненного ущерба согласился, вину признал полностью, указав о своем раскаянии в содеянном.

Мужчина совершил тяжкое преступление, ранее неоднократно судим за совершение преступлений различных категорий, в том числе тяжких. Освободился из мест лишения свободы по последнему приговору суда 16 июня 2023 года и через крайне непродолжительное время вновь совершил тяжкое преступление.

При назначении наказания суд учитывал такие смягчающие наказание подсудимого обстоятельства, как явка с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, полное признание вины, раскаяние в содеянном.

Суд признал 63-летнего мужчину виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде 2 лет 2 месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.