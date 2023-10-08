Происшествия

Шестерых иностранцев задержали пограничники в Себежском районе

Шестеро иностранцев пытались незаконно попасть в Россию через границу в Себежском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Фото: Объединенная пресс-служба судов Псковской области

Сотрудники отделения пограничной заставы в деревне Глембочино Себежского района задержали шестерых граждан Республики Сирия и одну гражданку Республики Турция, которые пересекли государственную границу России вне пункта пропуска и без надлежащего разрешения 4 октября.

Себежский районный суд признал иностранцев виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 18.1 КоАП РФ, оштрафовал каждого на 2000 рублей и постановил выдворить их за пределы Российской Федерации в принудительной форме.

До принудительного выдворения за пределы Российской Федерации иностранцев поместили в Центр временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства МВД России в Пскове.