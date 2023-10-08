Происшествия

Последствия схода вагонов-цистерн грузового поезда устранили на станции Дно

Восстановительные работы после схода вагонов-цистерн грузового поезда на станции Дно 9 октября были завершены к 16:30. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в службе корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги - филиала ОАО «РЖД».

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

«К 16.30 железнодорожники завершили восстановительные работы на станции Дно Псковской области. Специалисты ОЖД предприняли необходимые меры для ликвидации последствий схода. Все вагоны-цистерны подняты, железнодорожные пути восстановлены. Станция работает в полном объеме. На движение других поездов инцидент не повлиял, пострадавших нет», - сообщили в филиале ОАО «РЖД».

В компании напомнили, что 9 октября в 5:00 в парке станции Дно Псковской области при движении грузового поезда произошел сход четырех вагонов-цистерн грузового поезда №2424.

На Октябрьской железной дороге был создан оперативный штаб. На месте работали бригады восстановительного и пожарного поезда, сотрудники аварийно-спасательной службы «ЭКОСПАС».

Ранее сообщалось, что в результате опрокидывания одной цистерны площадь разлива топлива составила 10 квадратных метров.