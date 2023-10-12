Происшествия

Жительница Локнянского района отправится в колонию за неуплату алиментов

Жительницу Локнянского района осудили за неуплату средств на содержание ребенка. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

Подсудимая с сентября 2020 была обязана ежемесячно платить алименты на содержание трех дочерей. Однако в нарушение решения суда, будучи привлеченной к административной ответственности за неуплату алиментов по статье 5.35.1 КоАП РФ, являясь трудоспособной, в период с сентября по ноябрь 2022 года алименты не выплачивала, добровольной материальной помощи детям не оказывала, мер к официальному трудоустройству не принимала.

Приговором Бежаницкого районного суда от 11 сентября подсудимой назначено наказание в виде 7 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу пока не вступил.