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Происшествия

Шатающегося мужчину в кепке продолжают разыскивать в Пскове

12.10.2023 22:00|ПсковКомментариев: 0

Андрея Петрова 1978 года рождения разыскивают в Пскове. Мужчина проживал в областном центре на улице 2-ой Посёлочной. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

С 27 июля местонахождение мужчины неизвестно. Последний раз его видели в микрорайоне Завеличье - после моста Александра Невского, вблизи улицы Подвишенской. 

Приметы: на вид около 45 лет, рост около 185 см, худощавого телосложения, светлые короткие волосы, плохо передвигался (шатающаяся походка, имел проблемы с ногами).

Мужчина был одет в серую кепку, очки с оправой черного цвета, зеленую футболку с вырезом на груди, куртку темно-зеленого цвета в полоску с капюшоном, черные штаны и резиновые темно-синие тапки. 

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Андрея Петрова, просят позвонить по телефонам 59-63-09, 89522144897 (отдел розыскной работы УМВД России по городу Пскову) или в дежурную часть - 59-63-22.

Теги: #пропал человек
Источник: Псковская Лента Новостей
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