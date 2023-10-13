Происшествия

Мужчина в синем комбинезоне пропал в Пскове

44-летний Кирилл Заборовский пропал в Пскове. Об этом сообщается в группе регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт».

Фото: «ЛизаАлерт»

С 2 октября его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 180 см, нормального телосложения, светло-русые волосы, серо-голубые глаза. Был одел в камуфлированную куртку и, предположительно, синий строительный комбинезон, черные кроссовки. С собой у мужчины был темно-серый рюкзак.

Информацию, которая поможет найти пропавшего, следует сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.