Происшествия

Более 1,5 млн рублей не досчитались псковичи после общения с мошенниками

Несколько жителей Пскова и Новосокольников после общения с мошенниками не досчитались в общей сложности более 1,5 млн рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, некоторым жителям региона звонили неизвестные лица, которые предлагали собеседникам возможность получения дополнительного заработка в Сети за счет игры на интернет-бирже и инвестиций. Граждане доверились злоумышленникам и лишились в итоге денежных средств на общую сумму свыше 1,5 млн рублей.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. В настоящее время возбуждены уголовные дела. Ведется расследование, в рамках которого выясняются все обстоятельства произошедшего.