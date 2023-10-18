Происшествия

К поиску пропавших рыбаков под Псковом присоединился отряд «ЛизаАлерт»

54-летнего Сергея Кириллова и 52-летнего Дмитрия Сенина разыскивают в деревне Писковичи Псковского района. 14 октября мужчины ушли на рыбалку и не вернулись. Об этом сообщается в группе регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте».

Ориентировка: «ЛизаАлерт»

Приметы Сергея Кириллова: рост 175 см, плотного телосложения, темно-русые волосы, зеленые глаза. Мужчина был одет в зеленую камуфлированную куртку, штаны и зеленые резиновые сапоги.

Приметы Дмитрия Сенина: рост 180 см, плотного телосложения, седые волосы. Он был одет в зеленые штаны и черные резиновые сапоги.

Информацию, которая поможет найти пропавших, следует сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.