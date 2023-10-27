Происшествия

Жителя Палкино осудили за очередное избиение сожительницы

Жителя поселка Палкино приговорили к лишению свободы на 7 месяцев за неоднократное избиение сожительницы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре района.

В июле в одной из деревень Палкинского района между сожителями, находящимися в состоянии алкогольного опьянения, произошел конфликт на почве ревности. Осужденный нанес не менее пяти ударов кулаком в лицо женщины. При этом за месяц до этих событий мужчина уже привлекался к административной ответственности по статье 6.1.1 КоАП РФ за аналогичные действия, совершенные в отношении своей сожительницы, а также к уголовной ответственности по части 1 статьи 119 УК РФ за высказывание ей угроз убийством.

С учетом позиции государственного обвинителя, данных о личности преступника, ему назначили наказание в виде 7 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.