Происшествия

Более полутора миллионов рублей похитили мошенники у псковичей

Более полутора миллионов рублей похитили мошенники у псковичей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Некоторые жители областного центра, а также Псковского, Порховского и Опочецкого районов пообщались с мошенниками и лишились своих денег.

Одни злоумышленники предложили собеседникам свои «услуги» для предотвращения несанкционированного оформления на них кредитов. Другие – ввели пользователей в заблуждение при осуществлении операций купли-продажи различных товаров, в том числе бытовой техники и автозапчастей.