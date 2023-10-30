Происшествия

Пенсионера в Палкинском районе наказали за продажу смертельно опасного самогона

72-летнего мужчину привлекли к уголовной ответственности в Палкинском районе за производство и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (часть 1 статьи 238 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

В мае житель одной из деревень Палкинского района кустарным способом изготовил спиртосодержащую жидкость домашней выработки – самогон, не обладая при этом сведениями о ее качестве и безопасности, а 11 мая мужчина сбыл свою продукцию.

Согласно заключению эксперта, спиртосодержащая жидкость содержала сивушные масла в количестве, превышающем допустимые нормы более чем в 100 раз.

«Подобные пищевые продукты представляют опасность для потребителей, признаются некачественными и не подлежат реализации, поскольку их употребление может повлечь наступление смерти либо тяжкого вреда здоровью человека», - отметили в прокуратуре.

Мужчине назначили наказание в виде штрафа в размере 10 000 рублей. Приговор вступил в законную силу.

Изъятую спиртосодержащую продукцию уничтожат.