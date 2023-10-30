Происшествия

Два человека пострадали при пожаре в Великих Луках

Два человека пострадали при пожаре на улице Ботвина в Великих Луках 30 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ГУ МЧС России по Псковской области.

Пожар произошел в пятиэтажном жилом доме, в квартире на пятом этаже. На кухне огонь повредил стену, пол, подоконник и потолок. Прихожая закопчена.

В результате пожара пострадали двое человек: мужчина и женщина 1960 и 1937 годов рождения, их направили в медицинское учреждение.

Предположительно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.

Пожарным удалось спасти квартиру от распространения огня.