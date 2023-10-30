Происшествия

В псковском йогурте нашли золотистый стафилококк

Инспекторы Россельхознадзора провели мониторинг пищевой продукции в Псковской области: отобрали пробы партии молока жирности 2,5% и двух видов йогурта со вкусом малины и черники, произведенных псковскими предприятиями. Образцы проб направили в лабораторию на исследование.

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По результатам лабораторных экспертиз установили, что молочная продукция не соответствует Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» и «О безопасности пищевой продукции».

В пробах молока выявили превышение содержания микроорганизмов в 2,9 раз, а в йогурте обнаружили бактерии золотистого стафилококка. Результаты исследований направили в адрес производителей для принятия соответствующих мер. В ведомстве приняли решение о прекращении действия деклараций о соответствии качества на молоко и йогурт, пишет «МК в Пскове».