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Псковские полицейские выявили 10 сайтов по продаже незарегистрированных лекарств

02.11.2023 15:58|ПсковКомментариев: 0

Псковские полицейские выявили 10 сайтов по продаже незарегистрированных в России сильнодействующих лекарственных препаратов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Сотрудники полиции, таможенных органов, УФСБ, представители территориального органа по надзору в сфере здравоохранения, а также управления Роспотребнадзора по Псковской области приняли участие в проведении федерального оперативно-профилактического мероприятия «Пангея».

Его цель - выявление и пресечение правонарушений в сфере незаконного оборота, в том числе в сети Интернет, фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и незарегистрированных, незаконно ввезенных лекарственных средств, наркосодержащих, медицинских изделий, биологически активных добавок, установление недобросовестных производителей, распространителей фармацевтической продукции, а также организаций, выполняющих работу или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

С 3 по 10 октября на территории Псковской области сотрудники таможенных органов выявили 6 правонарушений, связанных с перемещением лекарственных препаратов. По данному факту вынесены определения о возбуждении дел об административной ответственности по статьям 16.2 КоАП РФ и 16.3 КоАП.

Кроме того, сотрудники УМВД России по Псковской области выявили 10 интернет-сайтов, осуществляющих дистанционные продажи незарегистрированных в России сильнодействующих лекарственных препаратов. Информацию об интернет-ресурсах, нарушающих действующее законодательство, в установленном порядке передали в органы, уполномоченные на рассмотрение данных материалов, для принятия соответствующих мер к блокировке этих ресурсов.

Теги: #умвд россии по псковской области #полиция
Источник: Псковская Лента Новостей
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