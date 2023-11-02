Происшествия

Пскович предстанет перед судом за кражу мотопилы из строительного магазина

Пскович предстанет перед судом за кражу мотопилы из строительного магазина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города Пскова.

Установлено, что 12 августа 47-летний мужчина в Пскове ждал автобус до Опочки. В свободное время житель областного центра решил зайти в магазин. Там он взял со стеллажа мотопилу, накрыл своей курткой и покинул магазин. На улице данную мотопилу он продал проходящему мимо незнакомому мужчине.

Материальный ущерб оценили в 16 тысяч 643 рубля 83 копейки. Уголовное дело направили мировому судье для рассмотрения по существу. Санкция статьи 158 УК РФ (кража) предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.