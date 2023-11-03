Происшествия

Псковичка нашла на земле банковскую карту и сразу направилась за покупками

28-летнюю жительницу Пскова могут привлечь к уголовной ответственности за кражу денег с банковского счета (пункт «г» части 3 статьи 158 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

В ходе проверки установлено, что 12 октября женщина нашла на земле на улице Боровой банковскую карту, имеющую встроенную систему бесконтактного способа проведения операции. Фигурантка незамедлительно направилась в магазин продуктов на этой же улице, где купила товары на сумму 2 606 рублей 96 копеек.

Уголовное дело направили в Псковский городской суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи обвинения предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.