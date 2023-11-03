Происшествия

30 килограммов клюквы и семь тысяч рублей украли из дома в палкинской деревне

Полиция раскрыла кражу из дома пожилой жительницы Палкинского района клюквы и семи тысяч рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, 31 октября из дома в деревне Макарово Палкинского района у сельчанки 1956 года рождения свободным доступом украли 30 килограммов клюквы и семь тысяч рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками отделения полиции по Палкинскому району, установили подозреваемого. Им оказался безработный житель Палкинского района 1993 года рождения.

По версии следствия, подозреваемый заходил в гости к потерпевшей. После застолья, воспользовавшись тем, что хозяйка заснула, забрал у нее семь тысяч рублей и мешок с клюквой. Ягоды вывез на велосипеде и продал. На вырученные деньги закупил спиртного.

В отношении фигуранта в настоящее время возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ (кража). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.