Происшествия

Себежанину грозит тюрьма за попытку напугать женщину на работе

21-летний житель поселка Идрица Себежского района предстанет перед судом за угрозу убийством (часть 1 статьи 119 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Себежского района.

В ходе расследования установлено, что 18 мая около 14.30 подозреваемый находился на рабочем месте в помещении арматурного цеха, расположенного в деревне Берёзка Себежского района. С целью напугать потерпевшую, находясь за её спиной, он обхватил предплечьем своей правой руки женщину за шею, а после стал душить, сдавливая своей рукой шею, тем самым перекрывая доступ кислорода в лёгкие. Женщина ощутила удушье, при этом подозреваемый высказал угрозу убийством: «Я тебя убью! Я тебя задушу!». В прокуратуре отметили, что у потерпевшей имелись реальные основания опасаться данной угрозы.

Уголовное дело направили для рассмотрения по существу мировому судье судебного участка №18 Себежского района. Санкция статьи обвинения предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.