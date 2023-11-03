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Пскович повредил витрину кафе на улице Советской Армии

05.11.2023 11:19|ПсковКомментариев: 0

Пскович повредил витрину кафе на улице Советской Армии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Экипажу Росгвардии поступило сообщение, что из кафе на улице Советской Армии поступил сигнал «тревога». Прибыв на место происшествия, росгвардейцы выяснили, что неизвестный гражданин повредил витрину кафе и два стеклопакета, после чего скрылся.

Получив приметы виновника, росгвардейцы организовали поисковые мероприятия и задержали подозреваемого. Им оказался пскович 1985 года рождения.

По факту повреждения имущества кафе проводится проверка.

Теги: #Росгвардия
Источник: Псковская Лента Новостей
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