Происшествия

Мужчину в чёрной толстовке продолжают искать полицейские в Великих Луках

Александра Лобанова 1982 года рождения продолжают разыскивать в Великих Луках. Местонахождение мужчины неизвестно с 22 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Приметы пропавшего: рост 170 см, нормального телосложения, темно-русые волосы, серые глаза. Мужчина был одет в тёмно-синюю жилетку, чёрную толстовку с капюшоном, синие джинсы и кроссовки.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Александра Лобанова, просят обратиться по телефонам: 8-906-223-11-28 - уголовный розыск, (8-811-53) 5-27-94 - дежурная часть ОМВД России по городу Великие Луки.