Происшествия

Злоумышленники получили доступ к личным кабинетам великолучан на «Госуслугах»

Злоумышленники путем обмана получили неправомерный доступ к личным кабинетам великолучан на сайте «Госуслуг». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в Великих Луках 1 ноября нескольким местным жителям позвонили неизвестные лица, которые представились сотрудниками сотовой компании. Под предлогом замены сим-карт они осуществили неправомерный доступ к личным кабинетам собеседников на сайте Госуслуг.

В настоящее время по данным фактам возбудили уголовные дела. Проводится расследование.