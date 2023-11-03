Происшествия

Мошенники выманили у псковичек свыше полумиллиона рублей

Более полумиллиона рублей не досчитались жительницы Псковской области после общения с мошенниками. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

По версии следствия, нескольким жительницам Пскова и Псковского района звонили неизвестные, которые представлялись, в частности, сотрудниками банков. Под предлогами якобы предотвращения попыток несанкционированного оформления на этих женщин кредитов, а также возможности получения дополнительного заработка в Сети злоумышленники получили деньги на общую сумму свыше 500 тысяч рублей.

Потерпевшие, среди которых были и пенсионерки, обратились за помощью в полицию. В настоящее время по данным фактам возбудили уголовные дела. Проводится расследование.