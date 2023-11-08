Происшествия

Посиделки с наркотиками и алкоголем в Пскове закончились убийством

Мужчину в Пскове обвиняют в убийстве женщины, тело которой с признаками насильственной смерти обнаружили в одной из квартир города 5 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Псковской области.

Фото: пресс-служба СУ СК России по Псковской области

По версии следствия, к преступлению причастен 48-летний хозяин вышеуказанной квартиры, вместе с которым потерпевшая в ночь с 4 на 5 ноября распивала спиртные напитки и употребляла наркотические средства. В ходе возникшей на бытовой почве ссоры мужчина нанес гостье множественные удары руками по голове и телу, а также металлической гантелью по телу.

В настоящее время фигуранта задержали в процессуальном порядке, ему предъявили обвинение в совершении убийства. В ближайшее время следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

Работа по сбору и закреплению доказательственной базы продолжается. В ходе расследования, помимо прочего, будет дана оценка и иным действиям фигуранта, хранившего в своем жилище изъятые в ходе осмотра места происшествия патроны, а также три единицы оружия.