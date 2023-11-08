Происшествия

Мать двоих детей в Пскове не выдержала постоянных избиений и вонзила мужу нож в живот

Мать двоих детей - жертва семейного насилия - предстанет перед судом в Пскове за причинение тяжкого вреда здоровью своему супругу (пункт «з» части 2 статьи 111 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

В ходе следствия установлено, что в один из дней сентября 30-летняя женщина занималась домашними делами, дети гуляли на улице. Домой пришел пьяный муж, между супругами произошел скандал. Мужчина схватил за волосы жену и стал ее избивать. Подвергаясь постоянному семейному насилию, избиению, женщина не выдержала и ударила обидчика ножом в живот. Супруг продолжил наносить ей удары по лицу, повалив на пол. Обороняясь, женщина ударила своего супруга не менее шести раз по спине. От полученных травм мужчина почувствовал острую физическую боль и прекратил избиение.

Теперь 30-летней женщине, матери двоих малолетних детей грозит до 10 лет лишения свободы.