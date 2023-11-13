Происшествия

Автомобиль Mazda горел под Псковом

Автомобиль Mazda 6 горел в деревне Борисовичи Псковского района 13 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

В ведомство о пожаре на улице Балтийской сообщили в 4:26. В автомобиле Mazda 2018 года выпуска огонь повредил переднее правое крыло и дверь.

Причина возгорания устанавливается.

Помимо этого, 11 ноября в 19:29 пожар произошел на улице Озерной в деревне Капаново Себежского района.

Сгорела хозяйственная постройка. Предположительная причина – аварийный режим работы электропроводки в хозяйственной постройке.

Спасти от огня удалось жилой дом.

А в 19:18 в этот же день возгорание зафиксировали на улице Мурманской в городе Великие Луки. На контейнерной площадке огонь повредил пластиковый контейнер. По предварительной информации, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем.