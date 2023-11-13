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Судимого жителя Дедовичского района наказали за избиение бывшей возлюбленной

Неоднократно судимого жителя Дедовичского района привлекли к уголовной ответственности за избиение бывшей возлюбленной (часть 2 статьи 116.1 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Судом было установлено, что подсудимый и потерпевшая длительное время сожительствовали, вели совместное хозяйство и даже планировали родить ребенка. Однако впоследствии влюбленные разошлись, так как оба свою жизнь не могли представить без алкоголя, а все их посиделки с употреблением спиртных напитков заканчивались либо рукоприкладством, либо поножовщиной, рассказали в суде. Итогами этих встреч было неоднократное знакомство с правоохранительными органами, судебной властью, привлечением к административной или уголовной ответственности.

24 августа потерпевшая со своей подругой пришли к подсудимому домой, где распивали крепкие спиртные напитки. В один из моментов, вспомнив старую любовь, потерпевшая села к мужчине на колени, они стали обсуждать былые времена. В это время ей позвонил новый сожитель, о котором она сообщать подсудимому не собиралась. Они с бывшим возлюбленным стали ссориться, и девушка, не выдержав оскорблений, наотмашь дала ему пощечину. В приступе ревности подсудимый стал выталкивать женщин из своей комнаты, а возле входной двери нанес бывшей возлюбленной удар ногой в живот, от которого она вылетела на лестничную площадку. После этого он схватил потерпевшую за волосы и откинул ее в противоположную дверь, от чего последняя упала и ударилась лицом о деревянную поверхность. От этих действий у потерпевшей пошла кровь из носа, также она получила телесные повреждения мягких тканей переносицы, верхней губы, левой скуловой кости.

Мужчина полностью признал вину в совершении данного преступления. Суд признал его виновным и назначил мужчине наказание, с учетом частичного присоединения неотбытого наказания по предыдущему приговору, в виде ограничения свободы сроком на 7 месяцев.