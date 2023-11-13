Происшествия

В Псковской области мужчина признан виновным в реабилитации нацизма

46-летнего мужчину в Псковской области признали виновном в реабилитации нацизма с использованием Сети (пункт «в» части 2 статьи 354.1 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Установлено, что в период с 5 по 7 мая 2022 года фигурант в разместил в Сети три публикации, содержащие в себе признаки реабилитации нацизма и заведомо ложные сведения о деятельности СССР в финальном этапе Великой Отечественной войны. Обвиняемый в ходе следствия, а в последующем и в суде вину в содеянном полностью признал и раскаялся.

Приговором Псковского областного суда виновный осужден к условному лишению свободы. Приговор в законную силу пока не вступил.