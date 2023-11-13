Происшествия

Матери получившего перелом на батутах псковича выплатят компенсацию морального вреда

Матери ребенка, который получил травму в развлекательном центре в Пскове, выплатят компенсацию морального вреда. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Псковской области.

Прокуратура города Пскова провела проверку по обращению матери несовершеннолетнего, который получил травму в развлекательном центре. Проверка показала, что в нарушение установленных правил ребенка допустили на батутную арену без сопровождения родителей и без их письменного разрешения. Вследствие этого, прыгая на батутах, он получил травму в виде открытого перелома обеих костей левого предплечья, что повлекло средней тяжести вред здоровью.

Прокуратура в интересах ребенка направила в суд исковое заявление о компенсации причиненного морального вреда. Суд требования прокурора удовлетворил. С организации взыскана компенсация морального вреда в пользу матери пострадавшего ребенка, действующей в его интересах, в размере 180 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что ребенок в Пскове сломал ногу, прыгая на батутах в развлекательном центре.