Происшествия

Циркулярка отпилила несколько пальцев работнику завода в Псковской области

Циркулярная пила лишила нескольких пальцев руки работника завода в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Государственной инспекции труда в Псковской области.

В организацию поступило извещение о несчастном случае, произошедшем в ООО «Псковский трансформаторный завод». Предприятие производит электродвигатели, электрогенераторы и трансформаторы. Работник 1971 года рождения лишился нескольких пальцев правой руки. Кисть попала под диск циркулярной пилы.

Подробности несчастного случая выясняются, проводится расследование.