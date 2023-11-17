Происшествия

Пскович заплатит 30 тысяч рублей за оскорбительный комментарий в соцсетях

Псковский городской суд вынес постановление по делу об административном правонарушении в отношении мужчины, который 30 августа разметил оскорбительный комментарий в группе «Жесть по-Псковски» в социальной сети «ВКонтакте». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

«(Мужчина) 30 августа путем размещения комментариев осуществил распространение информации, выражающей в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству и органам, осуществляющим государственную власть в Российской Федерации», - сообщили в пресс-службе судов.

С учетом раскаяния и признания вины суд назначил мужчине административное наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей.