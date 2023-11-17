Происшествия

Решившего не платить за спиртное псковича задержала Росгвардия

Молодого человека 2001 года рождения задержали за кражу в Пскове 18 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Около 23:00 экипаж группы задержания вневедомственной охраны получил сообщение, что из охраняемого магазина на Рижском проспекте поступил сигнал «Тревога». Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали псковича, который похитил из торгового зала спиртные напитки.

По факту хищения проводится проверка, добавили в ведомстве.