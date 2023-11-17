Происшествия

Свыше 2,5 млн рублей отдали потерпевшие мошенникам в Псковской области

Более 2,5 млн рублей лишились несколько жителей Пскова, Великих Лук, Дно, Себежа, а также Псковского и Великолукского районов после общения с неизвестными злоумышленниками. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, потерпевшим звонили незнакомцы, которые под разными предлогами, в том числе якобы для предотвращения несанкционированного списания денежных средств с банковских счетов собеседников или оформления на них кредитов, завладели их сбережениями.

Потерпевшие обратились за помощью в органы внутренних дел. По данным фактам возбуждены уголовные дела. Проводится расследование, в рамках которого выясняются все обстоятельства произошедшего.