Происшествия

Строящийся жилой дом сгорел в Пыталовском районе

Строящийся жилой дом сгорел в деревне Поташи Пыталовского района. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

В тот же день, 17 ноября, грузовые автомобили горели на улице Песочной в псковской деревне Ваулино. Для ликвидации пожара привлекали 4 единицы техники и 15 человек. В ведомстве считают, что причиной пожара мог стать поджог.

Садовый дом сгорел в деревне Бабкино Дедовичского района 18 ноября. По предварительной информации, причиной пожара стал аварийный режим работы электросети в строении садового дома.

Пластиковый контейнер на площадке для мусора сгорел на улице Гоголя в Великих Луках. Предполагается, что возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем неустановленного лица.

Также баня горела на улице Пушкина в Порхове. Причиной возгорания могло стать короткое замыкание электропроводки внутри хозяйственной постройки. Пожарным удалось спасти баню и жилой дом.

Жилой дом горел на улице Суворова в Невеле 19 ноября. Огонь повредил кровлю, веранду и котельную, в помещении котельной сгорело потолочное перекрытие. По имеющимся сведениям, пожар случился в результате нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительного оборудования. Жилой дом, баню и гараж удалось спасти.

Кроме того, огонь повредил кровлю бани в деревне Батурино Пустошкинского района. Причиной пожара могла стать неисправность дымохода отопительной печи.

Потолочное перекрытие и кровля жилого дома пострадали от пожара в деревне Ворсули Пушкиногорского района. В ведомстве считают, что пожар случился из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

Неосторожное обращение с огнем неустановленного лица могло стать причиной пожара на улице Аллейной в Печорах, где сгорел садовый дом.