Происшествия

Мошенники разорили псковичей на два миллиона рублей

Мошенники обманом получили деньги жителей Псковской области на общую сумму более двух миллионов рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, неизвестные лица позвонили нескольким жителям Пскова, Великих Лук, Псковского и Стругокрасненского районов и под предлогами предотвращения попыток несанкционированного оформления на них кредитов завладели сбережениями собеседников.

Другие злоумышленники ввели в заблуждение пожилых граждан под предлогом освобождения их родственников от уголовной ответственности за совершенные ДТП. А некоторые потерпевшие не досчитались денег после осуществления операций купли-продажи товаров на интернет-сайтах.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела. Ведется расследование.