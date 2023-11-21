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Псковича отправили в тюрьму на 15 лет за растление сына и двух дочерей

В Пскове мужчину приговорили к длительному лишению свободы за растление сына и двух дочерей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Установлено, что в период с 2018 года по 2021 год осужденный по месту жительства совершил пять преступлений против половой неприкосновенности своего сына и двух своих дочерей, младшей из которых на момент совершения преступления было 6 лет.

Следователям регионального следственного управления Следственного комитета России удалось собрать убедительную доказательственную базу, на основании которой судом постановлен обвинительный приговор.

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области доказательства суд признал достаточными для вынесения приговора в отношении 46-летнего мужчины. Он признан виновным в совершении четырех эпизодов преступлений, предусмотренных пунктом «б» части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) и одного преступления, предусмотренного части 1 статьи 135 УК РФ (развратные действия).

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев.