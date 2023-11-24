Происшествия

Безработная великолучанка фиктивно зарегистрировала иностранцев

В Великолукском районе выявлен факт фиктивной регистрации иностранных граждан. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

По имеющимся данным, в октябре 2023 года в одной из деревень на территории Великолукского района местная безработная жительница, 1979 года рождения, осуществила фиктивную регистрацию двух граждан Республики Узбекистан без фактического их пребывания по месту регистрации.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.

В этой связи полиция напоминает жителям региона об ответственности, предусмотренной законодательством за подобного рода противоправные деяния. Так, в соответствии со статьей 322.3 "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации" Уголовного кодекса РФ правонарушители наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.