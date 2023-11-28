Происшествия

Псковича со шрамами на руках продолжает разыскивать полиция

Сотрудники полиции разыскивают 48-летнего псковича Дмитрия Абрамова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Уроженец областного центра, проживавший в Пскове в доме по переулку Путейца, с 2 сентября без вести пропал на территории города.

Приметы: на вид 45-50 лет, рост 190 сантиметров, худощавого телосложения, лицо овальной формы, волосы русые. Мужчина был одет в черную куртку, синие джинсы, ботинки либо кроссовки темного цвета.

Из особых примет выделяют татуировку с буквой «Д» на правой руке между большим и указательным пальцем, также имеются шрамы от ожогов на обеих руках.

Граждан, которым что-либо известно о местонахождении Дмитрия Абрамова, просят обратиться по телефонам: 59-63-09, 8-921-118-23-42, 59-63-22 или 02.