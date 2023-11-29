Происшествия

Граждан Индии и Пакистана выдворят за пределы РФ с территории Невельского района

Невельский районный суд постановил выдворить граждан Индии и Пакистана за пределы Российской Федерации в принудительной форме. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов региона.

23 ноября в отделении по вопросам миграции МО МВД России «Невельский» установлено, что два гражданина Индии и два гражданина Пакистана находятся на территории Российской Федерации с нарушением режима пребывания - у них отсутствует действующая российская виза, миграционная карта.

Иностранцы в суде признали вину в совершении правонарушения. Невельский районный суд признал граждан Индии и Пакистана виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ, оштрафовал каждого на 2000 рублей и постановил выдворить их за пределы Российской Федерации в принудительной форме. До принудительного выдворения иностранцев поместили в Центр временного содержания иностранных граждан МВД России (находится в Пскове).