Происшествия

Полиция продолжает разыскивать псковичку, пропавшую в 2021 году

Отдел уголовного розыска УМВД России по городу Пскову разыскивает Антонину Афанасьеву 1970 года рождения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил в пресс-службе ведомства.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

По имеющимся данным, уроженка деревни Молево Красногородского района, проживавшая в Пскове на улице Николая Васильева, 30 октября 2021 года без вести пропала в областном центре. До настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 50-55 лет, рост 164 сантиметра, худощавого телосложения, лицо овальной формы, черные короткие волосы, глаза карие.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Антонины Афанасьевой, просят обратиться по телефонам: 59-63-09, 8-921-118-23-42, 59-63-22.