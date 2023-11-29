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Острович попытался подкупить оперуполномоченного и попал под суд

30.11.2023 22:40|ПсковКомментариев: 0

32-летнего жителя Острова осудили за дачу взятки в значительном размере полицейскому (часть 3 статьи 291 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В июне обвиняемый передал оперуполномоченному ОМВД России по Островскому району деньги в размере 50 тысяч рублей в качестве взятки за прекращение процессуальной проверки по зарегистрированному сообщению и непривлечение к административной ответственности. В рамках оперативно-розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент» злоумышленника задержали сотрудники полиции на месте преступления.

Вину в содеянном подсудимый признал в полном объеме.

С учетом позиции прокурора суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей. Деньги, являющиеся взяткой, в размере 50 тысяч рублей конфискованы в доход государства.

Теги: #остров
Источник: Псковская Лента Новостей
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