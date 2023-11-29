Происшествия

Два жилых дома горели в Псковском районе 30 ноября

Три пожара ликвидировали в Псковской области 30 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В деревне Глубокое Опочецкого района на улице Веселой сгорели жилой дом и хозяйственная постройка. На настоящий момент причина пожара неизвестна. Пожарным удалось спасти от распространения огня хозяйственную постройку.

В деревне Стремутка Псковского района в жилом доме сгорела кровля по всей площади, огнем повреждены внутренние помещения. Причиной предположительно является короткое замыкание электропроводки. Удалось спасти хозяйственную постройку.

В деревне Подборовье-1 Псковского района в на улице Званской жилой дом выгорел изнутри. Предположительной причиной стало нарушение правил пожарной безопасности при устройстве печного оборудования. От огня удалось спасти хозяйственную постройку.