Происшествия

Завершено расследование дела в отношении псковича, избившего до смерти незнакомца и ударившего полицейского

Следственными органами СК РФ по Псковской области завершено расследование уголовного дела в отношении 48-летнего жителя областного центра, обвиняемого в в избиении незнакомца, повлекшем его смерть, и применении насилия в отношении сотрудника полиции. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

По версии следствия, вечером 30 августа 2023 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зашел в первый попавшийся подъезд одного из многоквартирных домов на улице Ижорского батальона в городе Пскове, где, выбив входную дверь на первом этаже, проник в чужое жилище и нанес ранее незнакомому 53-летнему хозяину множество ударов руками и ногами в область головы.

«Продолжая свои преступные действия, он дважды ударил рукой в область головы приехавшего по сообщению о преступлении сотрудника полиции, причинив последнему легкий вред здоровью», - отметили в Следственном комитете.

Пострадавший хозяин квартиры был госпитализирован, однако, несмотря на оказанную квалифицированную медицинскую помощь, скончался от полученной травмы.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и передачи дела в суд.